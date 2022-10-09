09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Аналитики оценили материальное благополучие населения Курганской области

Курганская область заняла 74 строчку рейтинга по материальному благополучию населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, люди, нарушение режима самоизоляции
Материальное благополучие курганцев за год улучшилось Фото:

Материальное состояние жителей регионов РФ (Курганской области в том числе) оценили эксперты. Аналитики использовали данные Росстата и Центрального банка РФ, передают СМИ.

«74-я строчка рейтинга — Курганская область. Рейтинговый бал по итогам 2021 года — 20,38», — указано на сайте РИА «Новости».

Годом ранее рейтинговый бал был равен 19,35. В число лидеров попали Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Курганская область заняла 66 строчку рейтинга РФ по уровню зарплат в конце августа, об этом URA.RU писало ранее. При этом, согласно статистике, население стало получать больше.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Материальное состояние жителей регионов РФ (Курганской области в том числе) оценили эксперты. Аналитики использовали данные Росстата и Центрального банка РФ, передают СМИ. «74-я строчка рейтинга — Курганская область. Рейтинговый бал по итогам 2021 года — 20,38», — указано на сайте РИА «Новости». Годом ранее рейтинговый бал был равен 19,35. В число лидеров попали Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Курганская область заняла 66 строчку рейтинга РФ по уровню зарплат в конце августа, об этом URA.RU писало ранее. При этом, согласно статистике, население стало получать больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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