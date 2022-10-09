Аналитики оценили материальное благополучие населения Курганской области

Курганская область заняла 74 строчку рейтинга по материальному благополучию населения

Материальное благополучие курганцев за год улучшилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Материальное состояние жителей регионов РФ (Курганской области в том числе) оценили эксперты. Аналитики использовали данные Росстата и Центрального банка РФ, передают СМИ.

«74-я строчка рейтинга — Курганская область. Рейтинговый бал по итогам 2021 года — 20,38», — указано на сайте РИА «Новости».

Годом ранее рейтинговый бал был равен 19,35. В число лидеров попали Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Курганская область заняла 66 строчку рейтинга РФ по уровню зарплат в конце августа, об этом URA.RU писало ранее. При этом, согласно статистике, население стало получать больше.