Курган потерял позиции в рейтинге городов по уровню зарплат, но люди получают больше

Курган опустился на три пункта в рейтинге российских городов по уровню зарплат. При этом население стало получать больше, передают СМИ. При анализе учитывалась «среднемесячная чистая зарплата» в первом полугодии текущего года и ее соотношение со стоимостью «фиксированного потребительского набора».
«82-я строчка — Курган. Среднемесячная зарплата — 39,6 тысяч рублей», — указано на сайте РИА «Новости». Данные аналогичного периода прошлого года свидетельствуют, что Курган находился на 79-й строчке таблицы. Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2021 года — 35,8 тысяч рублей.
О том, что в Кургане средняя зарплата составила почти 40 000 рублей стало известно в мае. Такие данные опубликовал Свердловскстат. Горожан возмутила эта новость. Свое недовольство подписчики выражали в комментариях в соцсети. Кроме того, в конце августа специалисты РИА «Рейтинг» вычислили, сколько работающих россиян в стране получают зарплату выше средней. В Курганской области таких — 15,6%.
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