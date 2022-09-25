25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Курган потерял позиции в рейтинге городов по уровню зарплат, но люди получают больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты курганцев выросли на 10,6% Фото:

Курган опустился на три пункта в рейтинге российских городов по уровню зарплат. При этом население стало получать больше, передают СМИ. При анализе учитывалась «среднемесячная чистая зарплата» в первом полугодии текущего года и ее соотношение со стоимостью «фиксированного потребительского набора».

«82-я строчка — Курган. Среднемесячная зарплата — 39,6 тысяч рублей», — указано на сайте РИА «Новости». Данные аналогичного периода прошлого года свидетельствуют, что Курган находился на 79-й строчке таблицы. Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2021 года — 35,8 тысяч рублей.

О том, что в Кургане средняя зарплата составила почти 40 000 рублей стало известно в мае. Такие данные опубликовал Свердловскстат. Горожан возмутила эта новость. Свое недовольство подписчики выражали в комментариях в соцсети. Кроме того, в конце августа специалисты РИА «Рейтинг» вычислили, сколько работающих россиян в стране получают зарплату выше средней. В Курганской области таких — 15,6%.

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Курган опустился на три пункта в рейтинге российских городов по уровню зарплат. При этом население стало получать больше, передают СМИ. При анализе учитывалась «среднемесячная чистая зарплата» в первом полугодии текущего года и ее соотношение со стоимостью «фиксированного потребительского набора». «82-я строчка — Курган. Среднемесячная зарплата — 39,6 тысяч рублей», — указано на сайте РИА «Новости». Данные аналогичного периода прошлого года свидетельствуют, что Курган находился на 79-й строчке таблицы. Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2021 года — 35,8 тысяч рублей. О том, что в Кургане средняя зарплата составила почти 40 000 рублей стало известно в мае. Такие данные опубликовал Свердловскстат. Горожан возмутила эта новость. Свое недовольство подписчики выражали в комментариях в соцсети. Кроме того, в конце августа специалисты РИА «Рейтинг» вычислили, сколько работающих россиян в стране получают зарплату выше средней. В Курганской области таких — 15,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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