В Кургане признали виновным вандала, расстрелявшего из пистолета витрину магазина

Мировой судья Курганского городского суда признал виновным 27-летнего жителя областного центра, который выстрелом из пистолета повредил витрину магазина. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
«Мировым судьей судебного участка № 51 судебного района г. Кургана вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летнего гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах)», — говорится на сайте ведомства. Молодой человек, будучи пьяным, ночью 6 марта в Заозерном микрорайоне стал стрелять из травматического пистолета по витражу магазина.
Предпринимателю был причинен ущерб в размере 55 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал. Ему вынесли наказание в виде 200 часов общественных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.
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