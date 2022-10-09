09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В Кургане признали виновным вандала, расстрелявшего из пистолета витрину магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Курганца, выстрелившего из пистолета в витрину, признали виновным в вандализме Фото:

Мировой судья Курганского городского суда признал виновным 27-летнего жителя областного центра, который выстрелом из пистолета повредил витрину магазина. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«Мировым судьей судебного участка № 51 судебного района г. Кургана вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летнего гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах)», — говорится на сайте ведомства. Молодой человек, будучи пьяным, ночью 6 марта в Заозерном микрорайоне стал стрелять из травматического пистолета по витражу магазина.

Предпринимателю был причинен ущерб в размере 55 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал. Ему вынесли наказание в виде 200 часов общественных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Щучье Курганской области вандалы повредили спортплощадку. Похитивших блины от штанги и сломавших тренажер злоумышленников разыскивает полиция.

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Мировой судья Курганского городского суда признал виновным 27-летнего жителя областного центра, который выстрелом из пистолета повредил витрину магазина. Об этом сообщили в областной прокуратуре. «Мировым судьей судебного участка № 51 судебного района г. Кургана вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летнего гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах)», — говорится на сайте ведомства. Молодой человек, будучи пьяным, ночью 6 марта в Заозерном микрорайоне стал стрелять из травматического пистолета по витражу магазина. Предпринимателю был причинен ущерб в размере 55 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал. Ему вынесли наказание в виде 200 часов общественных работ. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Щучье Курганской области вандалы повредили спортплощадку. Похитивших блины от штанги и сломавших тренажер злоумышленников разыскивает полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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