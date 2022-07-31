Полицейские ищут людей, испортивших тренажер (архивное) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Щучье Курганской области вандалы сломали новый тренажер и украли у него блины. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

«Только поставили тренажеры. Уже сломали и украли диски», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Щучье».

В пресс-службе областного УМВД URA.RU подтвердили, что на прошлой неделе получили обращение, связанное с этой проблемой, от представителей администрации города. «Полицией проводится доследственная проверка, ведется розыск лиц, повредивших тренажер и похитивших спортинвентарь», — рассказали в пресс-службе.

Ранее пьяные подростки разбили два остановочных комплекса в Кургане. Другие вандалы испортили новый стадион школы №5, который построили в 2021 году.