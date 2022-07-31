31 июля 2022
29 июля 2022

В курганском городе вандалы сломали новый тренажер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, спорт, Уличный тренажер
Полицейские ищут людей, испортивших тренажер (архивное) Фото:

В городе Щучье Курганской области вандалы сломали новый тренажер и украли у него блины. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

«Только поставили тренажеры. Уже сломали и украли диски», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Щучье».

В пресс-службе областного УМВД URA.RU подтвердили, что на прошлой неделе получили обращение, связанное с этой проблемой, от представителей администрации города. «Полицией проводится доследственная проверка, ведется розыск лиц, повредивших тренажер и похитивших спортинвентарь», — рассказали в пресс-службе.

Ранее пьяные подростки разбили два остановочных комплекса в Кургане. Другие вандалы испортили новый стадион школы №5, который построили в 2021 году.

Вандалы также похитили часть блинов тренажера
Фото:
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В городе Щучье Курганской области вандалы сломали новый тренажер и украли у него блины. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. «Только поставили тренажеры. Уже сломали и украли диски», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Щучье». В пресс-службе областного УМВД URA.RU подтвердили, что на прошлой неделе получили обращение, связанное с этой проблемой, от представителей администрации города. «Полицией проводится доследственная проверка, ведется розыск лиц, повредивших тренажер и похитивших спортинвентарь», — рассказали в пресс-службе. Ранее пьяные подростки разбили два остановочных комплекса в Кургане. Другие вандалы испортили новый стадион школы №5, который построили в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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