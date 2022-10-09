Глава Салехарда наградил руководителя скандальной компании

Глава Салехарда объявил благодарность директору «Салехарддорстрой»

Директор «Салехарддорстрой» получил благодарность за многолетний добросовестный труд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский отметил многолетний добросовестный труд Михаила Болдессари, директора компании «Салехарддорстрой», которая является единственным подрядчиком мэрии и была замешана в скандалах. Об объявлении благодарности сообщается на сайте администрации.

«Объявить Благодарность главы города Салехарда за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием со дня образования гражданской обороны России Болдессари Михаилу Михайловичу, директору акционерного общества „Салехарддорстрой“», — говорится в документе. Помимо Болдессари глава наградил еще шестерых жителей города, среди которых есть гендиректор «Муниципального автотранспортного предприятия» Александр Барановский.

Ранее URA.RU сообщало, что «Салехарддорстрой» получил контракт на 970 млн рублей от мэрии на содержание дорог в Салехарде. Компанию прозвали проблемной из-за частых жалоб на качество работы и долги перед сотрудниками. В 2020 году мэр города Титовский сменил начальника организации, однако на проблемы это решение не повлияло — прокуратура установила, что «Салехарддорстрой» задолжал сотрудникам более восьми миллионов рублей, а также два года допускал выброс вредных веществ в воздух со своего асфальтобетонного завода.