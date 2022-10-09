Во время драки двух женщин на видео заметили мужчину, похожего на курганского директора ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцсети появилось видео, на котором мужчина, похожий на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Романа Медведева, разнимал драку двух жительниц Кургана. Соответствующее видео появилось в аккаунтах бьюти-блогерш в сети Instagram (деятельность запрещена в РФ), а также в telegram-канале «Тимофей Невежин».

«За „собаку“ извиняйся, конфликт будет исчерпан», — говорит одна из участниц потасовки, попавшая на видео, которое снято в подъезде жилого дома. Девушка, вышедшая из квартиры, в ответ уточнила: «Ты что, больная?», а потом попыталась забрать из рук снимавшей телефон. В потасовку вмешались двое мужчин. Одни из них спустился по лестнице сверху.

На кадрах также виден второй мужчина, разнимавших девушек во время конфликта, который похож на директора департамента ЖКХ администрации города Кургана Романа Медведева. На кадрах слышен голос одного из мужчин: «Наташа, не надо». В сториз участница конфликта указала, что обе девушки подали друг на друга заявления в полицию.

Блогер Наталья К., на чью страницу в запрещенной сети поставлен тег на видео, от комментариев URA.RU отказалась. Получить подтверждение или опровержение от сотрудника мэрии Медведева не удалось, телефон в его приемной был постоянно занят. Связаться со второй, предполагаемой участницей потасовки, также не получилось. В областном УМВД сообщили, что по данному случаю не могут предоставить комментарий, потому что информация является конфиденциальной.