В Кургане на остановке обнаружили труп 44-летнего мужчины

Медики, следователи и сотрудники полиции выехали на место происшествия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обнаружили труп 44-летнего мужчины на остановке, которая расположена на проспекте Конституции. Следователи устанавливают причины произошедшего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Мужчина, 1978 года рождения, житель Кургана. На место выехали представители следственного управления. Организована проверка. При первичном медицинском осмотре на теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти», — уточнили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В группе «Инцидент| Курган» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано фото с места происшествия. Очевидцы сообщили, что тело обнаружили на остановке «Строительный техникум». На месте работали полиция и реанимация.

Ранее URA.RU писало, что в середине сентября в одном из дворов по улице Кремлева в Кургане было обнаружено тело женщины. На месте происшествия работали сотрудники патрульно-постовой службы и медработники.