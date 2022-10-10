Тюменский сенатор Тараканов сдержал обещание и поехал в ЛНР

Павел Тараканов обещал посетить Краснодон после выздоровления Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов посетил ЛНР и проконтролировал несколько строек, на которых трудятся тюменские работники. Об этом сообщает «Луганьмедиа». Ранее представитель Совфеда заболел коронавирусом и отказался от поездки в Краснодон (ЛНР), но обещал, что посетит город при первой возможности.

«Павел Тараканов и представитель от законодательного органа государственной власти Тюменской областной Думы Дмитрий Горицкий лично проинспектировали ход строительных работ сразу на нескольких объектах в Краснодоне, которые восстанавливают строители Тюменской области», — сообщили в telegram-канале издания.

Там уточнили, какие места посетил сенатор. Среди них оказалось здание Краснодонской Центральной городской молодежной библиотеки, дворец спорта, краснодонский роддом и гостиница «Сибирь». Завершить все работы планируют к маю 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что за два дня до визита в Краснодон (ЛНР) Павел Тараканов отказался от поездки из-за болезни. Изначально он должен был посетить город вместе с депутатом Госдумы Иваном Квиткой и депутатом Тюменской областной думы Ольгой Швецовой. Сенатор пообещал, что при первой возможности все же поедет в ЛНР.