Тюменские депутаты посетили больницы в подшефном городе ЛНР

Тюменские депутаты посетили больницы Краснодона в ЛНР

08 сентября 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка посетил больницы Краснодона 6 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка и депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова посетили в Краснодоне (ЛНР) городскую центральную больницу, детскую больницу, а также спортивную школу и гостиничный комплекс, где ведутся капремонты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района. «Шестого сентября депутаты Народного Совета ЛНР Александра Коваленко и Иван Санаев провели рабочую встречу с депутатом Государственной думы РФ Иваном Квиткой и депутатом Тюменской областной думы Ольгой Швецовой. <…> Участники совещания посетили ряд объектов, подлежащих восстановлению, на которых ведутся капитальные ремонтные работы: гостиничный комплекс, Краснодонскую городскую центральную многопрофильную больницу, Краснодонскую детскую больницу, детско-юношескую спортивную школу № 1», — говорится в сообщении администрации. Там отметили, что во время встречи депутаты обсудили проделанную работу по восстановлению социальных, инфраструктурных объектов в городе и районе, оказанную гумпомощь РФ, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские депутаты с рабочим визитом посетят Краснодон в ЛНР. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Тюменский регион помогает жителям ЛНР, улучшает их городскую инфраструктуру, а также отправляет гуманитарную помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка и депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова посетили в Краснодоне (ЛНР) городскую центральную больницу, детскую больницу, а также спортивную школу и гостиничный комплекс, где ведутся капремонты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района. «Шестого сентября депутаты Народного Совета ЛНР Александра Коваленко и Иван Санаев провели рабочую встречу с депутатом Государственной думы РФ Иваном Квиткой и депутатом Тюменской областной думы Ольгой Швецовой. <…> Участники совещания посетили ряд объектов, подлежащих восстановлению, на которых ведутся капитальные ремонтные работы: гостиничный комплекс, Краснодонскую городскую центральную многопрофильную больницу, Краснодонскую детскую больницу, детско-юношескую спортивную школу № 1», — говорится в сообщении администрации. Там отметили, что во время встречи депутаты обсудили проделанную работу по восстановлению социальных, инфраструктурных объектов в городе и районе, оказанную гумпомощь РФ, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские депутаты с рабочим визитом посетят Краснодон в ЛНР. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Тюменский регион помогает жителям ЛНР, улучшает их городскую инфраструктуру, а также отправляет гуманитарную помощь.