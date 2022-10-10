10 октября 2022
09 октября 2022

СБУ объявила в розыск сенаторов и депутатов Госдумы от Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету тюменской обл. думы. Тюмень, горицкий дмитрий
СБУ объявила в розыск сенатора Совфеда РФ от Тюменской области Дмитрия Горицкого Фото:
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Служба безопасности Украины объявила в розыск сенаторов Совета Федерации от Тюменской области Дмитрия Горицкого и Павла Тараканова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД страны. В базе украинских силовиков также размещены данные о тюменских депутатах Госдумы: Эрнесте Валееве и Иване Квитке.

«Лицо, скрываемое от органов досудебного расследования: Горицкий Дмитрий Юрьевич. Мера предосторожности: содержание под стражей», — указано в картотеке МВД Украины.

В розыск на Украине также был объявлен сенатор от Тюменской области Павел Тараканов. В базу данных украинских силовиков попали и депутаты Госдумы РФ от региона Иван Квитка и Эрнест Валеев.

Ранее URA.RU писало о том что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Местные силовики объявили о том, что также занимаются поиском министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника управления пресс-службы ведомства Игоря Конашенкова и других представителей военных структур России.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Служба безопасности Украины объявила в розыск сенаторов Совета Федерации от Тюменской области Дмитрия Горицкого и Павла Тараканова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД страны. В базе украинских силовиков также размещены данные о тюменских депутатах Госдумы: Эрнесте Валееве и Иване Квитке. «Лицо, скрываемое от органов досудебного расследования: Горицкий Дмитрий Юрьевич. Мера предосторожности: содержание под стражей», — указано в картотеке МВД Украины. В розыск на Украине также был объявлен сенатор от Тюменской области Павел Тараканов. В базу данных украинских силовиков попали и депутаты Госдумы РФ от региона Иван Квитка и Эрнест Валеев. Ранее URA.RU писало о том что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Местные силовики объявили о том, что также занимаются поиском министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника управления пресс-службы ведомства Игоря Конашенкова и других представителей военных структур России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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