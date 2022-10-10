СБУ объявила в розыск сенаторов и депутатов Госдумы от Тюменской области

11 октября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

СБУ объявила в розыск сенатора Совфеда РФ от Тюменской области Дмитрия Горицкого Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Служба безопасности Украины объявила в розыск сенаторов Совета Федерации от Тюменской области Дмитрия Горицкого и Павла Тараканова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД страны. В базе украинских силовиков также размещены данные о тюменских депутатах Госдумы: Эрнесте Валееве и Иване Квитке. «Лицо, скрываемое от органов досудебного расследования: Горицкий Дмитрий Юрьевич. Мера предосторожности: содержание под стражей», — указано в картотеке МВД Украины. В розыск на Украине также был объявлен сенатор от Тюменской области Павел Тараканов. В базу данных украинских силовиков попали и депутаты Госдумы РФ от региона Иван Квитка и Эрнест Валеев. Ранее URA.RU писало о том что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Местные силовики объявили о том, что также занимаются поиском министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника управления пресс-службы ведомства Игоря Конашенкова и других представителей военных структур России.

Служба безопасности Украины объявила в розыск сенаторов Совета Федерации от Тюменской области Дмитрия Горицкого и Павла Тараканова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД страны. В базе украинских силовиков также размещены данные о тюменских депутатах Госдумы: Эрнесте Валееве и Иване Квитке. «Лицо, скрываемое от органов досудебного расследования: Горицкий Дмитрий Юрьевич. Мера предосторожности: содержание под стражей», — указано в картотеке МВД Украины. В розыск на Украине также был объявлен сенатор от Тюменской области Павел Тараканов. В базу данных украинских силовиков попали и депутаты Госдумы РФ от региона Иван Квитка и Эрнест Валеев. Ранее URA.RU писало о том что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Местные силовики объявили о том, что также занимаются поиском министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника управления пресс-службы ведомства Игоря Конашенкова и других представителей военных структур России.