СБУ объявила в розыск сенаторов и депутатов Госдумы от Тюменской области

Служба безопасности Украины объявила в розыск сенаторов Совета Федерации от Тюменской области Дмитрия Горицкого и Павла Тараканова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД страны. В базе украинских силовиков также размещены данные о тюменских депутатах Госдумы: Эрнесте Валееве и Иване Квитке.
«Лицо, скрываемое от органов досудебного расследования: Горицкий Дмитрий Юрьевич. Мера предосторожности: содержание под стражей», — указано в картотеке МВД Украины.
В розыск на Украине также был объявлен сенатор от Тюменской области Павел Тараканов. В базу данных украинских силовиков попали и депутаты Госдумы РФ от региона Иван Квитка и Эрнест Валеев.
Ранее URA.RU писало о том что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Местные силовики объявили о том, что также занимаются поиском министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника управления пресс-службы ведомства Игоря Конашенкова и других представителей военных структур России.
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