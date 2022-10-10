СБУ объявила в розыск власти России

В розыск СБУ попал также Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
СБУ объявила в розыск министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игоря Конашенкова, и других представителей военных ведомств России. Об этом сообщает RT.
«Сначала [СБУ объявили в розыск] Медведева, Захарову и Конашенкова. Следом — Бортникова, Золотова, Колокольцева, Матвиенко, Нарышкина, Патрушева и Шойгу», — пишет RT в своем telegram-канале.
Ранее СБУ объявили о розыске зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Они обвиняются СБУ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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