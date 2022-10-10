СБУ объявила в розыск власти России RT: СБУ объявила в розыск Шойгу, Конашенкова, Патрушева и Нарышкина 10 октября 2022 в 20:43 Размер текста - 17 + В розыск СБУ попал также Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине СБУ объявила в розыск министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игоря Конашенкова, и других представителей военных ведомств России. Об этом сообщает RT. «Сначала [СБУ объявили в розыск] Медведева, Захарову и Конашенкова. Следом — Бортникова, Золотова, Колокольцева, Матвиенко, Нарышкина, Патрушева и Шойгу», — пишет RT в своем telegram-канале. Ранее СБУ объявили о розыске зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Они обвиняются СБУ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. СБУ объявила в розыск министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игоря Конашенкова, и других представителей военных ведомств России. Об этом сообщает RT. «Сначала [СБУ объявили в розыск] Медведева, Захарову и Конашенкова. Следом — Бортникова, Золотова, Колокольцева, Матвиенко, Нарышкина, Патрушева и Шойгу», — пишет RT в своем telegram-канале. Ранее СБУ объявили о розыске зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Они обвиняются СБУ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям