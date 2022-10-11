Мэрия Кургана подала в суд на садоводство, где раньше жили цыгане

12 октября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Садоводство «Бессарабетц» по суду заставят убирать строительный мусор с участков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана подала в суд на товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Бессарабетц», чтобы они расчистили территорию от строительного мусора. До этого на данном участке проживала цыганская диаспора. Об этом говорится в открытых судебных данных. «Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана подал иск к ТСН „Бессарабетц“. Требование — осуществить очистку и уборку от бытового и строительного мусора земельного участка по адресу: г. Курган, в районе пос. Затобольный, представленного ТСН „Бессарабетц“ в безвозмездное пользование на основании договора от 30 июня 2015 года», — указано в судебном документе. Срок для уборки территории — месяц с момента вступления судебного решения в законную силу. Предварительное заседание назначено на 15 ноября. До этого в ответ на запрос URA.RU в мэрии сообщали, что еще 25 января администрация направляла в адрес ТСН «Бессарабетц» требование провести демонтаж построек на земельном участке и уборку места от бытового мусора в срок до 14 февраля. Товарищество не выполнило требование, поэтому департамент архитектуры направил 21 марта пакет документов для обращения в суд. В том числе МЧС привлекло мэрию Кургана к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности на территории ТСН «Бессарабетц». Ведомство выдавало предписание администрации по очистке территории от сухой травы.

Администрация Кургана подала в суд на товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Бессарабетц», чтобы они расчистили территорию от строительного мусора. До этого на данном участке проживала цыганская диаспора. Об этом говорится в открытых судебных данных. «Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана подал иск к ТСН „Бессарабетц“. Требование — осуществить очистку и уборку от бытового и строительного мусора земельного участка по адресу: г. Курган, в районе пос. Затобольный, представленного ТСН „Бессарабетц“ в безвозмездное пользование на основании договора от 30 июня 2015 года», — указано в судебном документе. Срок для уборки территории — месяц с момента вступления судебного решения в законную силу. Предварительное заседание назначено на 15 ноября. До этого в ответ на запрос URA.RU в мэрии сообщали, что еще 25 января администрация направляла в адрес ТСН «Бессарабетц» требование провести демонтаж построек на земельном участке и уборку места от бытового мусора в срок до 14 февраля. Товарищество не выполнило требование, поэтому департамент архитектуры направил 21 марта пакет документов для обращения в суд. В том числе МЧС привлекло мэрию Кургана к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности на территории ТСН «Бессарабетц». Ведомство выдавало предписание администрации по очистке территории от сухой травы.