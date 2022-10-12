12 октября 2022

В Кургане умерла врач Центра Илизарова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
Врач-невропатолог Светлана Медведева работала в Центре им. Илизарова с 2011 года Фото:

Врач-невропатолог Центра им. Г.А. Илизарова Светлана Медведева скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

«Администрация ФГБУ „НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова“ Минздрава России с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончалась врач — невропатолог высшей категории Медведева Светлана Николаевна. Она была добрым и понимающим человеком, компетентным врачом, которого любили пациенты и уважали коллеги. Выражаем глубокие соболезнования в адрес родных и близких. О дате и месте прощания сообщим позже», — сообщили в пресс-службе медцентра.

В 1995 году Светлана Медведева окончила Тюменский государственный медицинский институт на педиатра, после прошла интернатуру по специальности «неврология». С 1996 года работала в областной детской клинической больнице, а с 2011 года была врачом — невропатологом в Центре им. Илизарова.

Ранее URA.RU писало, что в поселке КГСХА скончался бывший завкафедры Курганской сельскохозяйственной академии Леонид Головин. Он умер на 86 году жизни.

Светлана Медведева работала врачом — невропатологом в Центре им. Илизарова с 2011 года
Фото:

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Врач-невропатолог Центра им. Г.А. Илизарова Светлана Медведева скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте медучреждения. «Администрация ФГБУ „НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова“ Минздрава России с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончалась врач — невропатолог высшей категории Медведева Светлана Николаевна. Она была добрым и понимающим человеком, компетентным врачом, которого любили пациенты и уважали коллеги. Выражаем глубокие соболезнования в адрес родных и близких. О дате и месте прощания сообщим позже», — сообщили в пресс-службе медцентра. В 1995 году Светлана Медведева окончила Тюменский государственный медицинский институт на педиатра, после прошла интернатуру по специальности «неврология». С 1996 года работала в областной детской клинической больнице, а с 2011 года была врачом — невропатологом в Центре им. Илизарова. Ранее URA.RU писало, что в поселке КГСХА скончался бывший завкафедры Курганской сельскохозяйственной академии Леонид Головин. Он умер на 86 году жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...