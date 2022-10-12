В Кургане умерла врач Центра Илизарова

Врач-невропатолог Светлана Медведева работала в Центре им. Илизарова с 2011 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач-невропатолог Центра им. Г.А. Илизарова Светлана Медведева скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

«Администрация ФГБУ „НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова“ Минздрава России с прискорбием сообщает, что после продолжительной болезни скончалась врач — невропатолог высшей категории Медведева Светлана Николаевна. Она была добрым и понимающим человеком, компетентным врачом, которого любили пациенты и уважали коллеги. Выражаем глубокие соболезнования в адрес родных и близких. О дате и месте прощания сообщим позже», — сообщили в пресс-службе медцентра.

В 1995 году Светлана Медведева окончила Тюменский государственный медицинский институт на педиатра, после прошла интернатуру по специальности «неврология». С 1996 года работала в областной детской клинической больнице, а с 2011 года была врачом — невропатологом в Центре им. Илизарова.

Ранее URA.RU писало, что в поселке КГСХА скончался бывший завкафедры Курганской сельскохозяйственной академии Леонид Головин. Он умер на 86 году жизни.