Умер бывший заведующий кафедрой КГСХА

12 октября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Бывший преподаватель и завкафедрой КГСХА Леонид Головин скончался на 86 году жизни фото: группа «Институт инженерии и агрономии. Курганская КГСХА» В поселке КГСХА скончался бывший заведующий кафедрой Курганской сельскохозяйственной академии Леонид Головин. Об этом сообщается в группе академии в соцсети «ВКонтакте». «11 октября на 86 году жизни скончался Леонид Константинович Головин. Всю свою жизнь Леонид Константинович посвятил агрономическому факультету. После окончания Курганского сельскохозяйственного института в 1961 г., принят на кафедру общего земледелия. За 20 лет прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. За этот период успешно защитил кандидатскую диссертацию в Пермской академии имени Д. Н. Прянишникова, получил ученое звание доцента. Руководил кафедрой агрохимии и почвоведения с 1981 по 1989 г., до 2008 года доцент кафедры», — говорится в сообщении Курганской ГСХА. Головин активно участвовал в научной жизни кафедры: при нем проводились опыты с удобрениями в стационарных севооборотах в сотрудничестве с Всесоюзным институтом агрохимии и агропочвоведения. Опубликовал более 50 научных и учебно-методических работ. Практикум по агрохимии, соавтором которого является Головин, до сих пор используется студентами. За многолетний и добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда» и почетными грамотами. Коллеги вспоминают его как человека строгого и требовательного к себе и сотрудникам, но готового помочь и подсказать, направить на правильный путь. «Он поражал окружающих глубиной знаний, шириной кругозора и неутомимостью», — говорят коллеги. Прощание с Головиным Л.К. состоится 13 октября 2022 г. 14:00 — 14:30 в КГСХА 2 дом, 1 подъезд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке КГСХА скончался бывший заведующий кафедрой Курганской сельскохозяйственной академии Леонид Головин. Об этом сообщается в группе академии в соцсети «ВКонтакте». «11 октября на 86 году жизни скончался Леонид Константинович Головин. Всю свою жизнь Леонид Константинович посвятил агрономическому факультету. После окончания Курганского сельскохозяйственного института в 1961 г., принят на кафедру общего земледелия. За 20 лет прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. За этот период успешно защитил кандидатскую диссертацию в Пермской академии имени Д. Н. Прянишникова, получил ученое звание доцента. Руководил кафедрой агрохимии и почвоведения с 1981 по 1989 г., до 2008 года доцент кафедры», — говорится в сообщении Курганской ГСХА. Головин активно участвовал в научной жизни кафедры: при нем проводились опыты с удобрениями в стационарных севооборотах в сотрудничестве с Всесоюзным институтом агрохимии и агропочвоведения. Опубликовал более 50 научных и учебно-методических работ. Практикум по агрохимии, соавтором которого является Головин, до сих пор используется студентами. За многолетний и добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда» и почетными грамотами. Коллеги вспоминают его как человека строгого и требовательного к себе и сотрудникам, но готового помочь и подсказать, направить на правильный путь. «Он поражал окружающих глубиной знаний, шириной кругозора и неутомимостью», — говорят коллеги. Прощание с Головиным Л.К. состоится 13 октября 2022 г. 14:00 — 14:30 в КГСХА 2 дом, 1 подъезд.