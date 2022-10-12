«Курганстальмост» попал в топ-100 лучших предприятий России

«Курганстальмост» стал одним из самых надежных предприятий страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ЗАО «Курганстальмост», владельцем которого является бизнесмен Дмитрий Парышев, вошел в список 100 лучших предприятий России по международным нормам качества и надежности услуг и товаров. Об этом сообщается в официальной группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«Закрытое акционерное общество „Курганстальмост“ включено в реестр „100 лучших предприятий России“. Соответствует требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности производимых товаров и услуг», — написано в сертификате. Срок его действия до 16 октября 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» открыл пункты сбора гумпомощи для мобилизованных. Для военнослужащих на предприятии принимают продукты питания, теплые вещи и аптечки.