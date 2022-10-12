Мобилизованного курганца вернули домой после медобследования в военной части

13 октября 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Мобилизованного бойца отправили из военной части на медобследование в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Курганской области, которого призвали на военную службу в рамках частичной мобилизовали, отправили домой из военной части Елани. По словам бойца, его направили проходить медобследование. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Меня отправили из Елани обратно в Курган. Буду проходить здесь медицинское обследование. У меня есть проблемы с сердцем. После станет ясно, отправят обратно или оставят дома», — рассказал курганец. Он был мобилизован 28 сентября. В военной части Елани боец находился около двух недель. Ранее URA.RU писало, что несколько мобилизованных курганцев были отправлены из военных частей домой. По данным военкомата, возвращают домой тех граждан, у которых есть в личном деле несоответствие актуальных данных, а также если обнаруживается тяжелое заболевание. В Мокроусовском округе Курганской области перед отправкой в воинские части мобилизованных будут проводить медицинские обследования. Также сообщалось, что мобилизованного курганца с хроническим псориазом перевели из Елани в Волгоград. Жена бойца обратилась в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона и попросила аннулировать повестку супруга. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что займется исправлением ошибок при мобилизации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В Минобороны РФ отметили, что мобилизации из запаса подлежат 300 тысяч человек. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине, которая была объявлена 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Курганской области, которого призвали на военную службу в рамках частичной мобилизовали, отправили домой из военной части Елани. По словам бойца, его направили проходить медобследование. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Меня отправили из Елани обратно в Курган. Буду проходить здесь медицинское обследование. У меня есть проблемы с сердцем. После станет ясно, отправят обратно или оставят дома», — рассказал курганец. Он был мобилизован 28 сентября. В военной части Елани боец находился около двух недель. Ранее URA.RU писало, что несколько мобилизованных курганцев были отправлены из военных частей домой. По данным военкомата, возвращают домой тех граждан, у которых есть в личном деле несоответствие актуальных данных, а также если обнаруживается тяжелое заболевание. В Мокроусовском округе Курганской области перед отправкой в воинские части мобилизованных будут проводить медицинские обследования. Также сообщалось, что мобилизованного курганца с хроническим псориазом перевели из Елани в Волгоград. Жена бойца обратилась в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона и попросила аннулировать повестку супруга. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что займется исправлением ошибок при мобилизации. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В Минобороны РФ отметили, что мобилизации из запаса подлежат 300 тысяч человек. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине, которая была объявлена 24 февраля.