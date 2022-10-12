Мэр Кургана рассказала о ходе ремонта Некрасовского моста. Фото

На курганском путепроводе приступили к установке бордюров и обустройству тротуаров

13 октября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

На днях подрядчик также приступит к асфальтированию тротуаров и установке ограждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Некрасовском мосту подрядчик занимается обустройством тротуарной части и установкой бортового камня. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале. «На сегодняшний день активно ведутся работы по обустройству подходов к путепроводу в части тротуаров. Подрядчик уже провел все подготовительные и демонтажные работы, защебенил подходы со стороны Рябково и частично со стороны города. Сейчас приступил к установке бортовых камней. Завтра-послезавтра начнется асфальтирование тротуаров и установка барьерных и перильных ограждений», — говорится в сообщении. Работы также ведутся и на самом путепроводе. По словам главы города, в ближайшее время она планирует встретиться с подрядчиком, чтобы обсудить сроки завершения ремонта. Ранее URA.RU писало, что с конца августа на Некрасовском мосту открыли двухполосное движение, однако грузовикам по мосту пока ездить запрещено. Позже мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что ремонт на путепроводе планируют закончить до 30 октября. На Некрасовском мосту приступили к обустройству тротуарной части Фото: tekegram-канал Елены Ситниковой Также подрядчик приступил к установке бортового камня на путепроводе Фото: tekegram-канал Елены Ситниковой На днях рабочие приступят к асфальтированию тротуаров и установке барьерных и перильных ограждений Фото: tekegram-канал Елены Ситниковой

В Кургане на Некрасовском мосту подрядчик занимается обустройством тротуарной части и установкой бортового камня. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале. «На сегодняшний день активно ведутся работы по обустройству подходов к путепроводу в части тротуаров. Подрядчик уже провел все подготовительные и демонтажные работы, защебенил подходы со стороны Рябково и частично со стороны города. Сейчас приступил к установке бортовых камней. Завтра-послезавтра начнется асфальтирование тротуаров и установка барьерных и перильных ограждений», — говорится в сообщении. Работы также ведутся и на самом путепроводе. По словам главы города, в ближайшее время она планирует встретиться с подрядчиком, чтобы обсудить сроки завершения ремонта. Ранее URA.RU писало, что с конца августа на Некрасовском мосту открыли двухполосное движение, однако грузовикам по мосту пока ездить запрещено. Позже мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что ремонт на путепроводе планируют закончить до 30 октября.