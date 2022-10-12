В Кургане на Некрасовском мосту подрядчик занимается обустройством тротуарной части и установкой бортового камня. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале.
«На сегодняшний день активно ведутся работы по обустройству подходов к путепроводу в части тротуаров. Подрядчик уже провел все подготовительные и демонтажные работы, защебенил подходы со стороны Рябково и частично со стороны города. Сейчас приступил к установке бортовых камней. Завтра-послезавтра начнется асфальтирование тротуаров и установка барьерных и перильных ограждений», — говорится в сообщении. Работы также ведутся и на самом путепроводе. По словам главы города, в ближайшее время она планирует встретиться с подрядчиком, чтобы обсудить сроки завершения ремонта.
В Кургане на Некрасовском мосту подрядчик занимается обустройством тротуарной части и установкой бортового камня. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале. «На сегодняшний день активно ведутся работы по обустройству подходов к путепроводу в части тротуаров. Подрядчик уже провел все подготовительные и демонтажные работы, защебенил подходы со стороны Рябково и частично со стороны города. Сейчас приступил к установке бортовых камней. Завтра-послезавтра начнется асфальтирование тротуаров и установка барьерных и перильных ограждений», — говорится в сообщении. Работы также ведутся и на самом путепроводе. По словам главы города, в ближайшее время она планирует встретиться с подрядчиком, чтобы обсудить сроки завершения ремонта. Ранее URA.RU писало, что с конца августа на Некрасовском мосту открыли двухполосное движение, однако грузовикам по мосту пока ездить запрещено. Позже мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что ремонт на путепроводе планируют закончить до 30 октября.