Инсайд: глава приграничного курганского округа уходит в отставку

Мэра Петуховского округа Курганской области сменит начальник управления ЖКХ

14 октября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Арзин готовится покинуть пост мэра Петухово в ближайшие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Петуховского округа Курганской области Игорь Арзин собирается покинуть пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной политике. «Арзин хочет уйти в отставку уже в ближайшие дни. На его место в качестве временно исполняющего обязанности главы округа планируют поставить Антона Волкова, он сейчас является замглавы, начальник управления ЖКХ, строительства и архитектуры», — утверждает инсайдер. По его словам, коллективу администрации сообщают информацию об уходе Арзина в течение рабочего дня. Корреспондент URA.RU позвонил на личный номер Арзина, однако он не взял трубку. В приемной главы округа сообщили, что глава района находится на совещании и не знает, когда освободится. Дозвониться до Волкова по рабочему номеру телефона не удалось. До этого URA.RU писало, что у губернатора Курганской области Вадима Шумкова есть замечания к работе глав Притобольного района, а также Щучанского и Петуховского округов. В том числе источники, близкие к правительству области, еще в июне сообщали о возможной отставке Арзина.

Глава Петуховского округа Курганской области Игорь Арзин собирается покинуть пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной политике. «Арзин хочет уйти в отставку уже в ближайшие дни. На его место в качестве временно исполняющего обязанности главы округа планируют поставить Антона Волкова, он сейчас является замглавы, начальник управления ЖКХ, строительства и архитектуры», — утверждает инсайдер. По его словам, коллективу администрации сообщают информацию об уходе Арзина в течение рабочего дня. Корреспондент URA.RU позвонил на личный номер Арзина, однако он не взял трубку. В приемной главы округа сообщили, что глава района находится на совещании и не знает, когда освободится. Дозвониться до Волкова по рабочему номеру телефона не удалось. До этого URA.RU писало, что у губернатора Курганской области Вадима Шумкова есть замечания к работе глав Притобольного района, а также Щучанского и Петуховского округов. В том числе источники, близкие к правительству области, еще в июне сообщали о возможной отставке Арзина.