Инсайд: глава приграничного курганского округа уходит в отставку

Глава Петуховского округа Курганской области Игорь Арзин собирается покинуть пост в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной политике.
«Арзин хочет уйти в отставку уже в ближайшие дни. На его место в качестве временно исполняющего обязанности главы округа планируют поставить Антона Волкова, он сейчас является замглавы, начальник управления ЖКХ, строительства и архитектуры», — утверждает инсайдер. По его словам, коллективу администрации сообщают информацию об уходе Арзина в течение рабочего дня.
Корреспондент URA.RU позвонил на личный номер Арзина, однако он не взял трубку. В приемной главы округа сообщили, что глава района находится на совещании и не знает, когда освободится. Дозвониться до Волкова по рабочему номеру телефона не удалось.
До этого URA.RU писало, что у губернатора Курганской области Вадима Шумкова есть замечания к работе глав Притобольного района, а также Щучанского и Петуховского округов. В том числе источники, близкие к правительству области, еще в июне сообщали о возможной отставке Арзина.
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