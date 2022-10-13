Тюменские эсеры определились с кандидатом на вакантное место в облдуме

Экс-депутат Тюменской областной думы Сергей Морев причет участие в довыборах в региональный парламент у в 2023 году от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения эсеров. Вакантное место в думе появилось после сдачи мандата единороссом Сергеем Романовым.
«Морев планирует принять участие в предвыборной гонке за кресло депутата Тюменской областной думы. Он будет активно бороться за мандат, тем более, что опыт в законотворческой деятельности у кандидата есть, узнаваемость и уважение среди избирателей он имеет», — сообщили в партии.
Ранее URA.RU писало, что Романов отказался от мандата из-за наличия зарубежных активов и детей, которые живут во Франции. Довыборы на вакантное место состоятся в Восточном округе Тюмени в сентябре 2023 года.
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