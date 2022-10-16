Швейная мастерская появится в Аксарке Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предпринимательница из Приуральского района (ЯНАО) выиграла грант главы муниципалитета и открыла швейную мастерскую по изготовлению национальной одежды. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«В селе Аксарка Приуральского района начинающий предприниматель Ирина Юн открыла швейную мастерскую по изготовлению национальной одежды. Запустить бизнес помог муниципальный грант», — говорится в сообщении.

Для повышения навыка шитья девушка два месяца кочевала вместе с тундровиками. Сейчас она умеет шить: ягушки, украшения на нарты и оленьи упряжки, женские платья и жилеты, которые украшает национальны орнаментом.

Помимо гранта от главы, который предпринимательница потратит на закупку двух швейных машинок, она также получила государственную соцпомощь в размере 350 тысяч рублей. За эти деньги девушка планирует купить вышивальную машину.

Конкурс на гранты глав муниципалитетав проходит во всех городах ЯНАО с 2021 года. Так за первый год существования конкурса в нем победили 42 человека, получив гранты на развитие своего бизнеса. В 2022 году у бизнесменов было две попытки поучаствовать в конкурсе — гранты от глав муниципалитетов выдавались дважды. В первый раз призы получили 40 человек. Результаты последней заявочной компании объявят в скором времени.