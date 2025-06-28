Путин принял участие в открытии молодежных центров в российских регионах

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в различных регионах страны.Глава государства обратился к участникам события с приветственной речью, подчеркнув значимость подобных площадок для развития молодежи и общества в целом.
«Уверен, эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят, помогут им найти друзей, новые знания, а значит, сделать шаг навстречу своей мечте», — отметил президент. Его слова передает пресс-служба Кремля.
По словам президента, создание современных молодежных пространств — часть системной работы по поддержке молодых граждан и формированию у них необходимых компетенций для жизни и профессионального роста. Путин также заявил, что правительство продолжит уделять приоритетное внимание вопросам молодежной политики.
На связи с президентом РФ Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Херсонская область. Путин подчеркнул, что именно новое поколение будет определять облик России в середине и во второй половине XXI века.
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