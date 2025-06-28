Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в публичный спор с украинским военнослужащим во время митинга на Биржевой площади, посвященного сносу памятника Александру Пушкину. Градоначальник выступил в защиту памятника российскому поэту.
В соцсетях распространилось видео от лица украинского военного, который обратился к Труханову и спросил того, почему памятник «адепту русского мира» находится в Одессе. Тот парировал ответным вопросам, спросив, почему военный находится не в военной форме.
«Это для вас Пушкин адепт русского мира. <...> Это история. А Оперный театр для вас что? А Потемкинская лестница?», — заявил Труханов на видео, в ответ на обвинения бойца ВСУ в том, что памятник Пушкина находится в Одессе. Соответствующие кадры опубликовало украинское издание Страна.ua. Далее мэр поинтересовался у солдата, что он вообще здесь делает и почему не находится на передовой.
В Одессе 28 июня на Биржевой площади одновременно проходят два митинга: один в поддержку русскоязычной культуры, второй — против нее. В мероприятиях также принял участие и мэр города. Еще в прошлом году сообщалось, что памятник Пушкину хотят демонтировать в Одессе.
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