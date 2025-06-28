В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на складе мебельной фурнитуры. Возгорание произошло днем 28 июня на улице Украинская, площадь горения составила 1 250 квадратных метров. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«На месте работают более 40 человек личного состава и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в МЧС по Астраханской области. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там добавили, что пожар зафиксирован на улице Украинская.
По информации министерства, распространению огня способствует высокая горючесть материалов, хранящихся на складе. Спасатели продолжают проливку конструкций и принимают меры по недопущению перехода пламени на соседние здания. Причина пожара устанавливается.
В этот же день также сообщалось о взрыве во Владивостоке. ЧП произошло на рыбопромысловом судне. Пострадали трое человек, они госпитализированы.
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