Пожар на улице Украинская: МЧС тушит крупное возгорание в Астрахани. Видео

В Астрахани сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар на складе
© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы тушат крупный пожар в Астрахани площадью свыше 1000 квадратов, передает МЧС
Экстренные службы тушат крупный пожар в Астрахани площадью свыше 1000 квадратов, передает МЧС Фото:

В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на складе мебельной фурнитуры. Возгорание произошло днем 28 июня на улице Украинская, площадь горения составила 1 250 квадратных метров. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На месте работают более 40 человек личного состава и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в МЧС по Астраханской области. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там добавили, что пожар зафиксирован на улице Украинская.

По информации министерства, распространению огня способствует высокая горючесть материалов, хранящихся на складе. Спасатели продолжают проливку конструкций и принимают меры по недопущению перехода пламени на соседние здания. Причина пожара устанавливается. 

В этот же день также сообщалось о взрыве во Владивостоке. ЧП произошло на рыбопромысловом судне. Пострадали трое человек, они госпитализированы.  

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В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на складе мебельной фурнитуры. Возгорание произошло днем 28 июня на улице Украинская, площадь горения составила 1 250 квадратных метров. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «На месте работают более 40 человек личного состава и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в МЧС по Астраханской области. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Там добавили, что пожар зафиксирован на улице Украинская. По информации министерства, распространению огня способствует высокая горючесть материалов, хранящихся на складе. Спасатели продолжают проливку конструкций и принимают меры по недопущению перехода пламени на соседние здания. Причина пожара устанавливается.  В этот же день также сообщалось о взрыве во Владивостоке. ЧП произошло на рыбопромысловом судне. Пострадали трое человек, они госпитализированы.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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