В курганском военкомате рассказали, в каком случае призовут добровольцев старше 60 лет

Курганских добровольцев старше 60 лет будут мобилизовать лишь в крайнем случае. В настоящее время попасть на передовую у таких добровольцев нет возможности, сообщили в областном военкомате.
«Несмотря на большое количество добровольцев в возрасте, они не попадают в возрастные рамки по частичной мобилизации. Таким гражданам мы советуем держать себя в форме и находиться в резерве», — рассказали в комиссариате. Согласно закону, находящиеся в резерве граждане определенных специальностей и званий в возрасте до 65 лет и старше могут быть отправлены в военные части лишь в случае всеобщей мобилизации.
Пока таких добровольцев из военкомата отправляют домой. «В рамках частичной мобилизации вызвать на военную службу граждан старше 60 лет мы не имеем права», — уточнили в военкомате и поблагодарили граждан за понимание.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганский военкомат обратился доброволец старше 70 лет. Мужчина объяснил, что остался один и хотел отправиться в зону боевых действий. Также в Кургане отказали в частичной мобилизации 60-летнему добровольцу.
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