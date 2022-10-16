В курганском военкомате рассказали, в каком случае призовут добровольцев старше 60 лет

Курганцев предпенсионного возраста призовут только при всеобщей мобилизации

17 октября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Курганским добровольцам рассказали, когда мобилизуют граждан старше 60 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганских добровольцев старше 60 лет будут мобилизовать лишь в крайнем случае. В настоящее время попасть на передовую у таких добровольцев нет возможности, сообщили в областном военкомате. «Несмотря на большое количество добровольцев в возрасте, они не попадают в возрастные рамки по частичной мобилизации. Таким гражданам мы советуем держать себя в форме и находиться в резерве», — рассказали в комиссариате. Согласно закону, находящиеся в резерве граждане определенных специальностей и званий в возрасте до 65 лет и старше могут быть отправлены в военные части лишь в случае всеобщей мобилизации. Пока таких добровольцев из военкомата отправляют домой. «В рамках частичной мобилизации вызвать на военную службу граждан старше 60 лет мы не имеем права», — уточнили в военкомате и поблагодарили граждан за понимание. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский военкомат обратился доброволец старше 70 лет. Мужчина объяснил, что остался один и хотел отправиться в зону боевых действий. Также в Кургане отказали в частичной мобилизации 60-летнему добровольцу.

Курганских добровольцев старше 60 лет будут мобилизовать лишь в крайнем случае. В настоящее время попасть на передовую у таких добровольцев нет возможности, сообщили в областном военкомате. «Несмотря на большое количество добровольцев в возрасте, они не попадают в возрастные рамки по частичной мобилизации. Таким гражданам мы советуем держать себя в форме и находиться в резерве», — рассказали в комиссариате. Согласно закону, находящиеся в резерве граждане определенных специальностей и званий в возрасте до 65 лет и старше могут быть отправлены в военные части лишь в случае всеобщей мобилизации. Пока таких добровольцев из военкомата отправляют домой. «В рамках частичной мобилизации вызвать на военную службу граждан старше 60 лет мы не имеем права», — уточнили в военкомате и поблагодарили граждан за понимание. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский военкомат обратился доброволец старше 70 лет. Мужчина объяснил, что остался один и хотел отправиться в зону боевых действий. Также в Кургане отказали в частичной мобилизации 60-летнему добровольцу.