Учителя из Тюменской области уедут работать на Донбасс

Трое педагогов из Тюменской области уедут работать в школы подшефных региону территорий ЛНР

10 октября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Учитель русского языка и два педагога по физической культуре будут работать в Краснодоне и Краснодонском районе ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трое учителей из Тюменской области отправятся на Донбасс, чтобы работать в школах подшефных региону Краснодона и Краснодонского района. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области. «По информации департамента образования и науки Тюменской области для работы в школах подшефных региону территорий проводятся необходимые мероприятия по направлению трех учителей. Работа организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики», — рассказали URA.RU в инфоцентре. По информации властей, работать на Донбасс отправятся двое учителей физкультуры и один педагог, преподающий русский язык и литературу. Ранее URA.RU писало, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом.

Трое учителей из Тюменской области отправятся на Донбасс, чтобы работать в школах подшефных региону Краснодона и Краснодонского района. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области. «По информации департамента образования и науки Тюменской области для работы в школах подшефных региону территорий проводятся необходимые мероприятия по направлению трех учителей. Работа организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики», — рассказали URA.RU в инфоцентре. По информации властей, работать на Донбасс отправятся двое учителей физкультуры и один педагог, преподающий русский язык и литературу. Ранее URA.RU писало, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом.