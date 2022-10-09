09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Учителя из Тюменской области уедут работать на Донбасс

Трое педагогов из Тюменской области уедут работать в школы подшефных региону территорий ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, учитель, класс, каникулы, пустой класс
Учитель русского языка и два педагога по физической культуре будут работать в Краснодоне и Краснодонском районе ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Трое учителей из Тюменской области отправятся на Донбасс, чтобы работать в школах подшефных региону Краснодона и Краснодонского района. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области.

«По информации департамента образования и науки Тюменской области для работы в школах подшефных региону территорий проводятся необходимые мероприятия по направлению трех учителей. Работа организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики», — рассказали URA.RU в инфоцентре.

По информации властей, работать на Донбасс отправятся двое учителей физкультуры и один педагог, преподающий русский язык и литературу. Ранее URA.RU писало, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Трое учителей из Тюменской области отправятся на Донбасс, чтобы работать в школах подшефных региону Краснодона и Краснодонского района. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области. «По информации департамента образования и науки Тюменской области для работы в школах подшефных региону территорий проводятся необходимые мероприятия по направлению трех учителей. Работа организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики», — рассказали URA.RU в инфоцентре. По информации властей, работать на Донбасс отправятся двое учителей физкультуры и один педагог, преподающий русский язык и литературу. Ранее URA.RU писало, что после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом.
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