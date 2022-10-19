19 октября 2022
18 октября 2022

В поселке ЯНАО сгорела квартира

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар тушили 15 сотрудников МЧС (фото из архива) Фото:

В поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) произошел пожар в жилом доме. Сгорели квартира и коридор в подъезде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Огнем повреждено: квартира, коридор в подъезде на площади 60 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и две единицы спецтехники», — сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 19 октября в 19:14. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 20:36. Информации о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном доме произошел пожар. В ЧП пострадал мужчина, который проживал в квартире один.

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В поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) произошел пожар в жилом доме. Сгорели квартира и коридор в подъезде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по ЯНАО. «Огнем повреждено: квартира, коридор в подъезде на площади 60 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и две единицы спецтехники», — сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило 19 октября в 19:14. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 20:36. Информации о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном доме произошел пожар. В ЧП пострадал мужчина, который проживал в квартире один.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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