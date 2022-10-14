В Ноябрьске пожар в многоквартирном доме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном доме произошел пожар. Об этом сообщается в telegram-канале «Южные ворота Ямала».

«Пожар в мкр. Вынгапуровский на ул. Полярная, 1А. Известно, что возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. На месте уже работают оперативные службы», — говорится в новости.

В сообщении также пишется, что в пожаре пострадал мужчина, который проживал в квартире один. Его с ожогами доставили в больницу.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое тушат пожар в гаражном кооперативе. Пожар произошел из-за воспламенения газомоторного оборудования в автомобиле.