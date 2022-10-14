14 октября 2022
13 октября 2022

В ЯНАО тушат пожар в многоквартирном доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кладбище. Тюмень, мчс, пожарная машина, огонь, тушение пожара, мчс россии
В Ноябрьске пожар в многоквартирном доме Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном доме произошел пожар. Об этом сообщается в telegram-канале «Южные ворота Ямала».

«Пожар в мкр. Вынгапуровский на ул. Полярная, 1А. Известно, что возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. На месте уже работают оперативные службы», — говорится в новости.

В сообщении также пишется, что в пожаре пострадал мужчина, который проживал в квартире один. Его с ожогами доставили в больницу.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое тушат пожар в гаражном кооперативе. Пожар произошел из-за воспламенения газомоторного оборудования в автомобиле.

В Ноябрьске на первом этаже многоквартирного дома пожар

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В Ноябрьске (ЯНАО) в многоквартирном доме произошел пожар. Об этом сообщается в telegram-канале «Южные ворота Ямала». «Пожар в мкр. Вынгапуровский на ул. Полярная, 1А. Известно, что возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. На месте уже работают оперативные службы», — говорится в новости. В сообщении также пишется, что в пожаре пострадал мужчина, который проживал в квартире один. Его с ожогами доставили в больницу. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое тушат пожар в гаражном кооперативе. Пожар произошел из-за воспламенения газомоторного оборудования в автомобиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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