Для мобилизованных тюменцев проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, а также фортификации. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Мобилизованные в Тюмени проходят боевое слаживание в составе подразделений. Занятия идут на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым. С мобилизованными проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, фортификации», — сообщает инфоцентр властей.
По словам замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по военно-политической работе Михаила Багрова, навыки у мобилизованных отрабатывают до автоматизма, чтобы в случае нападения противника бойцы могли оперативно принять решение и сохранить жизнь себе и товарищам. За две недели тюменцы уже добились хороших результатов.
Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. В Тюмени призывники проходят подготовку на полигоне ТВВИКУ.
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