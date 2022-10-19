19 октября 2022
18 октября 2022

Власти отчитались о подготовке мобилизованных тюменцев к боевым действиям. Видео

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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, стрельба, снайпер, стрелок, солдат, мобилизованные
Мобилизованные тюменцы ежедневно совершенствуют свои боевые навыки Фото:
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Мобилизация в России

Для мобилизованных тюменцев проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, а также фортификации. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Мобилизованные в Тюмени проходят боевое слаживание в составе подразделений. Занятия идут на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым. С мобилизованными проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, фортификации», — сообщает инфоцентр властей.

По словам замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по военно-политической работе Михаила Багрова, навыки у мобилизованных отрабатывают до автоматизма, чтобы в случае нападения противника бойцы могли оперативно принять решение и сохранить жизнь себе и товарищам. За две недели тюменцы уже добились хороших результатов.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. В Тюмени призывники проходят подготовку на полигоне ТВВИКУ.

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Для мобилизованных тюменцев проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, а также фортификации. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Мобилизованные в Тюмени проходят боевое слаживание в составе подразделений. Занятия идут на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым. С мобилизованными проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, фортификации», — сообщает инфоцентр властей. По словам замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по военно-политической работе Михаила Багрова, навыки у мобилизованных отрабатывают до автоматизма, чтобы в случае нападения противника бойцы могли оперативно принять решение и сохранить жизнь себе и товарищам. За две недели тюменцы уже добились хороших результатов. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. В Тюмени призывники проходят подготовку на полигоне ТВВИКУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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