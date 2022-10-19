Власти отчитались о подготовке мобилизованных тюменцев к боевым действиям. Видео

20 октября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Мобилизованные тюменцы ежедневно совершенствуют свои боевые навыки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Для мобилизованных тюменцев проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, а также фортификации. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Мобилизованные в Тюмени проходят боевое слаживание в составе подразделений. Занятия идут на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым. С мобилизованными проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, фортификации», — сообщает инфоцентр властей. По словам замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по военно-политической работе Михаила Багрова, навыки у мобилизованных отрабатывают до автоматизма, чтобы в случае нападения противника бойцы могли оперативно принять решение и сохранить жизнь себе и товарищам. За две недели тюменцы уже добились хороших результатов. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. В Тюмени призывники проходят подготовку на полигоне ТВВИКУ.

Для мобилизованных тюменцев проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, а также фортификации. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Мобилизованные в Тюмени проходят боевое слаживание в составе подразделений. Занятия идут на полигоне в условиях, максимально приближенных к боевым. С мобилизованными проводят занятия по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, фортификации», — сообщает инфоцентр властей. По словам замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по военно-политической работе Михаила Багрова, навыки у мобилизованных отрабатывают до автоматизма, чтобы в случае нападения противника бойцы могли оперативно принять решение и сохранить жизнь себе и товарищам. За две недели тюменцы уже добились хороших результатов. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. В Тюмени призывники проходят подготовку на полигоне ТВВИКУ.