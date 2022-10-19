Перевозчики Кургана отреагировали на новую стоимость проезда в автобусах

20 октября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Единая стоимость проезда в автобусах начнет действовать с 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Перевозчикам в Кургане будет сложно работать при максимальным тарифе в 30 рублей за поездку в автобусе, если не будет никаких субсидий от власти, или поддержка будет минимальной. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Неизвестно, какая будет доплата при регулируемом тарифе. Если доплат никаких не будет, или они будут минимальные, то выполнить условия контракта наверное будет нереально», — рассказал Кимаковский. Ранее областной департамент государственного регулирования цен и тарифов постановил установить предельный максимальный тариф на автобусные перевозки в Кургане в размере 30 рублей за поездку. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. В 2022 году перевозчики Кургана дважды пытались сделать стоимость проезда в своих автобусах выше 30 рублей, но спустя непродолжительное время отказывались от этих инициатив. Во время транспортной реформы в 2023 году в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Тогда же будет установлен регулируемый тариф.

Перевозчикам в Кургане будет сложно работать при максимальным тарифе в 30 рублей за поездку в автобусе, если не будет никаких субсидий от власти, или поддержка будет минимальной. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «Неизвестно, какая будет доплата при регулируемом тарифе. Если доплат никаких не будет, или они будут минимальные, то выполнить условия контракта наверное будет нереально», — рассказал Кимаковский. Ранее областной департамент государственного регулирования цен и тарифов постановил установить предельный максимальный тариф на автобусные перевозки в Кургане в размере 30 рублей за поездку. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. В 2022 году перевозчики Кургана дважды пытались сделать стоимость проезда в своих автобусах выше 30 рублей, но спустя непродолжительное время отказывались от этих инициатив. Во время транспортной реформы в 2023 году в Кургане введут 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Тогда же будет установлен регулируемый тариф.