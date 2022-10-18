18 октября 2022

В Кургане вводят максимальный тариф на проезд в автобусах

Проезд в курганских автобусах с 2023 года не будет превышать 30 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, автобус, пассажиры, отъезд, отток населения
С 2023 года стоимость проезда в автобусах Кургана не будет превышать 30 рублей Фото:

С начала 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Кургана не будет превышать 30 рублей. Соответствующая информация опубликована в постановлении правительства области №475 от 18 октября 2022 года.

«Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет: установить предельный максимальный тариф <…> в размере 30,00 рубля за одну поездку», — говорится в документе. Максимальный тариф будет распространяться на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кургана. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

До этого URA.RU писало, что в Кургане отменили запланированное повышение стоимости проезда на автобусных маршрутах №№2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349 и 359. Решение об этом было принято на встрече перевозчика со специалистами департамента развития городского хозяйства и «Транспортного управления».

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С начала 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Кургана не будет превышать 30 рублей. Соответствующая информация опубликована в постановлении правительства области №475 от 18 октября 2022 года. «Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет: установить предельный максимальный тариф <…> в размере 30,00 рубля за одну поездку», — говорится в документе. Максимальный тариф будет распространяться на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кургана. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. До этого URA.RU писало, что в Кургане отменили запланированное повышение стоимости проезда на автобусных маршрутах №№2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349 и 359. Решение об этом было принято на встрече перевозчика со специалистами департамента развития городского хозяйства и «Транспортного управления».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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