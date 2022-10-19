Мобилизованных тюменцев не отправляют на военные сборы, не смотря на их протесты

Мобилизованные тюменцы в четвертый раз ждут отправки на сборы

Тюменцы ждут отправки на военные сборы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменцы, призванные в рамках частичной мобилизации, уже несколько дней не могут добиться отправки на военный полигон ТВВИКУ. Об этом мужчины на правах анонимности сообщили фотокорреспонденту URA.RU. Некоторые тюменцы вынуждены уже в четвертый раз приходить с вещами на пункт сбора мобилизованных в ДК «Железнодорожник».

«Заберите нас отсюда! Четвертый раз нас уже сюда перекидывают. Никто ничего не объясняет, руководство дает бумажку, в бумажке написана дата. Сейчас опять перебросили уже на 25 октября. Уже четыре раза попрощались с родственниками. Наши прадеды, деды воевали, а мы что же? Тоже нужно. Мы же не зря в армии служили. Призвала Родина, значит надо», — рассказал собеседник URA.RU.

«Я в третий раз уже прихожу сюда. Сегодня сказали, что 25 октября уже будет отправка на полигон ТВВИКУ. В начале я пришел 7 октября, сказали приходить 17-го. Пришел 17-го — отправили до 20 октября. 20-го пришел, говорят, что уже будет отправка 25 октября. Я уже полностью готов: и мысленно, и морально, и физически. Тяжело прощаться, но все равно, надо. Мужчина должен стоять за свою семью», — поделился своей историей мобилизованный тюменец.

Агентство направило запрос в военкомат Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.