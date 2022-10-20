Застройщика обязали отремонтировать новый дом в Кургане

Арбитражный суд Курганской области обязал представителей компании «Стройкомплект» устранить дефекты в новом доме, расположенном в Заозерном районе Кургана. Соответствующее решение размещено на сайте суда.
«Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированый застройщик «Стройкомплект» в течение шести недель со дня вступления решения суда в законную силу устранить следующие недостатки (дефекты) переданного объекта долевого строительства, расположенного по адресу: г. Курган, 7 мкр-н, д. 25, обнаруженные в течение гарантийного срока. <…> Взыскать с <…> [застройщика] 6 000 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины», — указано в решении суда.
Компанию обязали отремонтировать стыковые соединения панелей наружных стен, узлов примыкания светопрозрачных ограждающих конструкций лоджий 16 квартир. Также сотрудникам организации нужно будет устранить причину намокания поверхностей стен и потолка входных зон двух подъездов, окрасить и оштукатурить стены в некоторых местах, отремонтировать отмостку и передать в управляющую компанию вторые резервные циркуляционные насосы на систему отопления и на циркуляцию горячей воды.
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