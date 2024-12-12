Журнал Time опубликовал ежегодные итоги внутренней премии «Человек года». В этом году им оказался будущий американский президент Дональд Трамп. Журнал опубликовал фото Трампа в соцсети X.
«Человек года по версии Time», — значится на обложке журнала с изображением Дональда Трампа. Всего в этом году журнал номинировал на свою премию десять человек.
Список полнили: вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис, предприниматель Илон Маск, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, принцесса Уэльская, о пропаже которой писали ранее Кейт Мидлтон, вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и другие.
В прошлом году журнал номинировал на премию российского президента Владимира Путина. По итогу победителем тогда стала певица Тейлор Свифт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.