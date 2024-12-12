Определен человек года по версии Time. Скрин

Трамп стал человеком года по версии Time
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Дональд Трамп - человек года по версии Time
Дональд Трамп - человек года по версии Time Фото:

Журнал Time опубликовал ежегодные итоги внутренней премии «Человек года». В этом году им оказался будущий американский президент Дональд Трамп. Журнал опубликовал фото Трампа в соцсети X.

«Человек года по версии Time», — значится на обложке журнала с изображением Дональда Трампа. Всего в этом году журнал номинировал на свою премию десять человек.

Список полнили: вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис, предприниматель Илон Маск, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, принцесса Уэльская, о пропаже которой писали ранее Кейт Мидлтон, вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и другие. 

В прошлом году журнал номинировал на премию российского президента Владимира Путина. По итогу победителем тогда стала певица Тейлор Свифт.

Трамп стал «человеком года» по версии Time
Трамп стал «человеком года» по версии Time
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Журнал Time опубликовал ежегодные итоги внутренней премии «Человек года». В этом году им оказался будущий американский президент Дональд Трамп. Журнал опубликовал фото Трампа в соцсети X. «Человек года по версии Time», — значится на обложке журнала с изображением Дональда Трампа. Всего в этом году журнал номинировал на свою премию десять человек. Список полнили: вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис, предприниматель Илон Маск, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, принцесса Уэльская, о пропаже которой писали ранее Кейт Мидлтон, вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлия Навальная (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и другие.  В прошлом году журнал номинировал на премию российского президента Владимира Путина. По итогу победителем тогда стала певица Тейлор Свифт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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