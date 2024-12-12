Запрет на работу мигрантам сбалансирует рынок труда в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с предложением ограничить работу мигрантов, для сбалансированного развития регионального рынка труда. Информация размещена на официальном сайте правительства.
«Предложено в отдельных, наиболее чувствительных отраслях, выйти на ограничения в части привлечения трудовых мигрантов, — сообщается на портале. — Мы хотим, чтобы на рабочих местах в регионе трудились наши волгоградские молодые специалисты, которые здесь получили образование».
Запретить работу мигрантам планируется в области образования, здравоохранения, туризма, розничной торговли. «Эти предложения будут детально проработаны», — указано на сайте.
Ранее глава региона говорил, что при привлечении мигрантов работодатели должны ориентироваться на высококлассных специалистов и только на тех, кто уважает нашу культуру и историю, разделяет наши традиционные семейные ценности.
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