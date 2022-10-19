Шумков провел оперштаб в Кургане, созданный по указу Путина

20 октября 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков на оперштабе поручил усилить меры безопасности в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Вадим Шумков провел заседание оперативного штаба, созданного по указу президента РФ в каждом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Губернатор Вадим Шумков сегодня, 20 октября, провел заседание оперативного штаба, созданного по указу Президента РФ в каждом регионе. В составе — представители силовых структур, органов власти и муниципального управления. Возглавил штаб губернатор. В Курганской области, как и в большинстве регионов, действует уровень (режим) базовой готовности. Глава региона подчеркнул, обстановка спокойная и стабильная. Вместе с тем, меры безопасности должны быть усилены. Решения, принятые на оперштабе, обязательные для исполнения всеми структурами региона», — говорится в сообщении пресс-службе правительства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим «базовой готовности». Об этом говорится в указе президента РФ №756 от 19 октября 2022 года. Согласно указу, исполнительные власти должны усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охрану военных, важных государственных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций.

Губернатор Вадим Шумков провел заседание оперативного штаба, созданного по указу президента РФ в каждом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Губернатор Вадим Шумков сегодня, 20 октября, провел заседание оперативного штаба, созданного по указу Президента РФ в каждом регионе. В составе — представители силовых структур, органов власти и муниципального управления. Возглавил штаб губернатор. В Курганской области, как и в большинстве регионов, действует уровень (режим) базовой готовности. Глава региона подчеркнул, обстановка спокойная и стабильная. Вместе с тем, меры безопасности должны быть усилены. Решения, принятые на оперштабе, обязательные для исполнения всеми структурами региона», — говорится в сообщении пресс-службе правительства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели режим «базовой готовности». Об этом говорится в указе президента РФ №756 от 19 октября 2022 года. Согласно указу, исполнительные власти должны усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охрану военных, важных государственных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций.