Артюхов рассказал о борьбе за настроения молодежи в ЯНАО

Губернатор планирует сделать экскурсии для молодежи в ЯНАО постоянными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Образовательные экскурсии на Ямале для школьников России являются ответными акциями на действия стран — недоброжелателей, пытающихся влиять на настроения молодежи. Как заявил на встрече с журналистами губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, мероприятия, подобные встречи в Сабетте или на ледоколе должны стать постоянными.

«Экскурсии на СПГ были отличным опытом. Такие грандиозные вещи, как Сабетта — это очень круто для молодежи, особенно в том возрасте, когда они выбирают куда поступать. Пусть ребята горят идеей технологических интересных проектов и окончательно сделают выбор в пользу востребованных профессий: инженера, биолога, айтишника. Они увидели масштабы этих проектов и вернутся гораздо позитивнее. Мы понимаем, что за настроения молодежи нужно бороться. Тем более сейчас, когда на это направление будут системно бить наши недоброжелатели с точки зрения подрыва веры в будущее страны. Это даже официально декларируется, что они должны вымывать лучших из России, чтобы страна ослаблялась. Нам надо на это отвечать такими акциями», — сообщил глава региона журналисту «Ямал 1».

Также Дмитрий Артюхов отметил, что хотел бы сделать такие экскурсии для молодежи постоянными, но пока что они требуют серьезных финансовых затрат. «Такая история стоит несколько миллионов рублей», — добавил Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле глава Ямала отвез больше сотни талантливых детей России, победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», на Сабетту. Они увидели как работает международный завод «Ямал СПГ».

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию, целью которой является завершение конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин подчеркнул, что в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины принимают участие только военные, проходящие службу по контракту. После этого США, страны ЕС и другие государства ввели санкции против РФ.

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