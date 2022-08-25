25 августа 2022

Банк требует 342 млн рублей у сына челябинского экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Объем претензий к Александру Дубровскому растет Фото:

Более 342 млн рублей требует от Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, магнитогорский «Кредит Урал Банк». Это следует из базы судебных дел.

«Возбуждено производство по делу о банкротстве Дубровского Александра Борисовича. В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан — реструктуризация долгов гражданина. Акционерное общество „Кредит Урал Банк“ (АО „КУБ“) обратилось в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов 342 млн 684 тысячи рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Из текста документа следует, что истец попросил отложить разбирательство. Следующее заседание состоится в октябре. Ранее о намерении войти в реестр кредиторов бизнесмена заявила еще одна финансовая организация — «Челиндбанк».

Сын экс-губернатора Александр Дубровский осенью 2021 года подал заявление о признании себя банкротом на фоне скандала из-за почти двухмиллиардных долгов ПО «Монтажник» — главного актива семьи экс-губернатора. Таким образом, по мнению источников URA.RU, он защищает себя от взыскания части долгов «Монтажника» в рамках субсидиарной ответственности. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается. В АО «КУБ» обстоятельства банкротства «Монтажника» не комментируют, объясняя это желанием соблюдать банковскую тайну.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Более 342 млн рублей требует от Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, магнитогорский «Кредит Урал Банк». Это следует из базы судебных дел. «Возбуждено производство по делу о банкротстве Дубровского Александра Борисовича. В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан — реструктуризация долгов гражданина. Акционерное общество „Кредит Урал Банк“ (АО „КУБ“) обратилось в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов 342 млн 684 тысячи рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU). Из текста документа следует, что истец попросил отложить разбирательство. Следующее заседание состоится в октябре. Ранее о намерении войти в реестр кредиторов бизнесмена заявила еще одна финансовая организация — «Челиндбанк». Сын экс-губернатора Александр Дубровский осенью 2021 года подал заявление о признании себя банкротом на фоне скандала из-за почти двухмиллиардных долгов ПО «Монтажник» — главного актива семьи экс-губернатора. Таким образом, по мнению источников URA.RU, он защищает себя от взыскания части долгов «Монтажника» в рамках субсидиарной ответственности. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается. В АО «КУБ» обстоятельства банкротства «Монтажника» не комментируют, объясняя это желанием соблюдать банковскую тайну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...