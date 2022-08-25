Банк требует 342 млн рублей у сына челябинского экс-губернатора

Объем претензий к Александру Дубровскому растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 342 млн рублей требует от Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, магнитогорский «Кредит Урал Банк». Это следует из базы судебных дел.

«Возбуждено производство по делу о банкротстве Дубровского Александра Борисовича. В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан — реструктуризация долгов гражданина. Акционерное общество „Кредит Урал Банк“ (АО „КУБ“) обратилось в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов 342 млн 684 тысячи рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Из текста документа следует, что истец попросил отложить разбирательство. Следующее заседание состоится в октябре. Ранее о намерении войти в реестр кредиторов бизнесмена заявила еще одна финансовая организация — «Челиндбанк».

Сын экс-губернатора Александр Дубровский осенью 2021 года подал заявление о признании себя банкротом на фоне скандала из-за почти двухмиллиардных долгов ПО «Монтажник» — главного актива семьи экс-губернатора. Таким образом, по мнению источников URA.RU, он защищает себя от взыскания части долгов «Монтажника» в рамках субсидиарной ответственности. Семья Дубровских от общения со СМИ отказывается. В АО «КУБ» обстоятельства банкротства «Монтажника» не комментируют, объясняя это желанием соблюдать банковскую тайну.