Нового руководителя курганской структуры утвердили официально. Скрин

В Курганской области Дмитрий Набатчиков официально возглавил казначейство

24 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В курганском казначействе официально назначили руководителя (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дмитрия Набатчикова официально назначили главой управления Федерального казначейства по Курганской области. Информация опубликована на сайте ведомства. До этого он работал в статусе «временно исполняющего обязанности». «Руководитель управления Федерального казначейства по Курганской области — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Дмитрий Николаевич Набатчиков», — указано на сайте структуры. Официально утвердили его на должность в октябре. В приказе регионального казначейства, который опубликован на сайте структуры, прописаны обязанности руководителя. В частности, он работает с Федеральным казначейством, Министерством финансов, правительством Курганской области, облдумой, прокуратурой и правоохранительными органами. На сайте регионального казначейства говорится, что с новым руководителем ведомства встретились заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков, директор департамента Сергей Гаврин, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова. Обсудили финансирование мероприятий, которые входят в состав национальных проектов. Ранее URA.RU писало, что Набатчиков сменил на посту руководителя регионального казначейства Сергея Колупаева, который возглавлял структуру с 2011 года. Новый руководитель казначейства родился в 1971 году в Шадринске. В разные годы занимал должности главного казначея, начальника отдела, заместителя руководителя отделения, начальника отделения по Шадринску и Шадринскому району. Долгое время был заместителем руководителя областного управления. Дмитрий Набатчиков избавился от приставки «врио» Скриншот с официального сайте управления Федерального казначейства по Курганской области

Дмитрия Набатчикова официально назначили главой управления Федерального казначейства по Курганской области. Информация опубликована на сайте ведомства. До этого он работал в статусе «временно исполняющего обязанности». «Руководитель управления Федерального казначейства по Курганской области — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Дмитрий Николаевич Набатчиков», — указано на сайте структуры. Официально утвердили его на должность в октябре. В приказе регионального казначейства, который опубликован на сайте структуры, прописаны обязанности руководителя. В частности, он работает с Федеральным казначейством, Министерством финансов, правительством Курганской области, облдумой, прокуратурой и правоохранительными органами. На сайте регионального казначейства говорится, что с новым руководителем ведомства встретились заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков, директор департамента Сергей Гаврин, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова. Обсудили финансирование мероприятий, которые входят в состав национальных проектов. Ранее URA.RU писало, что Набатчиков сменил на посту руководителя регионального казначейства Сергея Колупаева, который возглавлял структуру с 2011 года. Новый руководитель казначейства родился в 1971 году в Шадринске. В разные годы занимал должности главного казначея, начальника отдела, заместителя руководителя отделения, начальника отделения по Шадринску и Шадринскому району. Долгое время был заместителем руководителя областного управления.