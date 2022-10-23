Дмитрия Набатчикова официально назначили главой управления Федерального казначейства по Курганской области. Информация опубликована на сайте ведомства. До этого он работал в статусе «временно исполняющего обязанности».
«Руководитель управления Федерального казначейства по Курганской области — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Дмитрий Николаевич Набатчиков», — указано на сайте структуры. Официально утвердили его на должность в октябре. В приказе регионального казначейства, который опубликован на сайте структуры, прописаны обязанности руководителя. В частности, он работает с Федеральным казначейством, Министерством финансов, правительством Курганской области, облдумой, прокуратурой и правоохранительными органами.
На сайте регионального казначейства говорится, что с новым руководителем ведомства встретились заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков, директор департамента Сергей Гаврин, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова. Обсудили финансирование мероприятий, которые входят в состав национальных проектов.
Ранее URA.RU писало, что Набатчиков сменил на посту руководителя регионального казначейства Сергея Колупаева, который возглавлял структуру с 2011 года. Новый руководитель казначейства родился в 1971 году в Шадринске. В разные годы занимал должности главного казначея, начальника отдела, заместителя руководителя отделения, начальника отделения по Шадринску и Шадринскому району. Долгое время был заместителем руководителя областного управления.
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