Авиакомпания «Ямал» запускает новый рейс из Салехарда

Рейс «Салехард — Казань» будет доступен с января 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прямой авиарейс из Салехарда (ЯНАО) в Казань будет запущен в январе 2023 года. Решение о введении данного маршрута принял лично губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Прямые рейсы в Казань запускаем по многочисленным просьбам ямальцев — мне писали об этом и в социальных сетях, спрашивали во время встреч с населением. Уверен, направление будет востребовано, учитывая, что часть авианаправлений, которые развивали раньше, пока недоступны», — сообщил на сайте правительства ЯНАО губернатор.

Маршрут «Салехард — Казань» стал одиннадцатым направлением с вылетом из Салехарда, а также сорок первым субсидируемым рейсом авиакомпании «Ямал». Билеты уже находятся в продаже и доступны для оформления.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества субсидируемых рейсов из ЯНАО. По сравнению с 2022 годом, их станет на 155 больше.