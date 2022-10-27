Главврача курганской больницы, где погиб пациент, оштрафовали за нарушения

В Щучанской ЦРБ, где погиб пациент при пожаре в палате, выявили многочисленные нарушения безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исполняющая обязанности главврача Щучанской районной больницы, где в пожаре погиб пациент, наказана за нарушения пожарной безопасности в учреждении. Она оштрафована на 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«В связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности в ГБУ „Щучанская ЦРБ“ прокурор района возбудил в отношении и. о. главного врача дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 кодекса РФ об АП. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 т. рублей. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки ЦРБ были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в деятельности учреждения. В адрес и. о. главного врача больницы внесено представление об устранении нарушений. Их устранение прокуратура района взяла на контроль.

Ранее URA.RU писало, что ночью 5 октября в палате терапевтического отделения Щучанской ЦРБ произошел пожар, в котором погиб пациент 1962 г. р. В депздраве уточнили, что сотрудники больницы оперативно вызвали подразделение МЧС. Отделение больницы при пожаре не пострадало, других пострадавших не было. По факту гибели пациента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Депздрав сообщил о дополнительной проверке в ЦРБ.