Оставленный на свободе тюменец решил оспорить обвинительный приговор в насилии над падчерицей

Падчерица также направила свою жалобу на приговор в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обвиненный в насилии над падчерицей тюменец решил подать апелляцию на приговор. Ранее мужчину освободили из зала суда из-за истекшего срока давности уголовного преследования. Жалоба на решение суда размещена в картотеке Центрального районного суда Тюмени. При этом пострадавшая также обратилась с апелляцией на приговор.

«Апелляционная жалоба поступила в Центральный районный суд 1 ноября 2022 года. На следующий день, 2 ноября, приговор суда решила оспорить и прокуратура. Ее жалоба тоже поступила в суд», — сообщает 72.ru.

Представляющий интересы пострадавшей адвокат Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов Максим Еремеев уточнил им, что пока не видел текст апелляции со стороны мужчины. «Ждем, когда начнется рассмотрение нашей (жалобы — прим. ред), которую мы подали еще 24 октября», — дополнил он.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменца обвинили в изнасиловании падчерицы. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, но в тот же день отпустили из зала суда, так как с момента преступления прошло 15 лет. Сам мужчина свою вину отрицает и вместе с матерью девушки считает, что та оклеветала его.