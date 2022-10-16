Изнасиловавшего падчерицу тюменца отпустили на свободу

17 октября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

В настоящий момент потерпевшей девушке уже 27 лет Фото: Сергей Русанов Тюменца, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей, освободили от отбывания срока в колонии и выпустили из зала суда на свободу. Об этом стало известно журналистам. Мужчину выпустили так как с момента преступления прошло 15 лет. «В отношении Сергея Ф. вынесен обвинительный приговор. В силу истечения срока давности уголовного преследования он освобожден от назначенного наказания», — передает решение центрального районного суда издание 72.RU. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за содеянное, но так как с момента совершения преступления прошло 15 лет, его выпустили на свободу. В суде мужчина свою вину отрицал. Он вместе с матерью потерпевшей считают, что уже 27-летняя девушка оклеветала родственников ради личной выгоды. «Это соломоново решение! Ни тому, ни другому. Он признан виновным, но его выпустили на свободу. Да, я доказала его вину, но наказание он не понесет. Я опасаюсь за себя и жизнь моих детей. Но я не остановлюсь, его нужно оградить от людей, а тем более от детей», — передают слова самой потерпевшей журналисты. Девушка планирует обжаловать решение суда. За комментарием агентство также обратилось в пресс-службу судов Тюменской области. Комментарий ожидается.

Тюменца, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей, освободили от отбывания срока в колонии и выпустили из зала суда на свободу. Об этом стало известно журналистам. Мужчину выпустили так как с момента преступления прошло 15 лет. «В отношении Сергея Ф. вынесен обвинительный приговор. В силу истечения срока давности уголовного преследования он освобожден от назначенного наказания», — передает решение центрального районного суда издание 72.RU. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за содеянное, но так как с момента совершения преступления прошло 15 лет, его выпустили на свободу. В суде мужчина свою вину отрицал. Он вместе с матерью потерпевшей считают, что уже 27-летняя девушка оклеветала родственников ради личной выгоды. «Это соломоново решение! Ни тому, ни другому. Он признан виновным, но его выпустили на свободу. Да, я доказала его вину, но наказание он не понесет. Я опасаюсь за себя и жизнь моих детей. Но я не остановлюсь, его нужно оградить от людей, а тем более от детей», — передают слова самой потерпевшей журналисты. Девушка планирует обжаловать решение суда. За комментарием агентство также обратилось в пресс-службу судов Тюменской области. Комментарий ожидается.