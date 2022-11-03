03 ноября 2022

Курганский губернатор поздравил земляков с Днем народного единства

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, шумков вадим
Губернатор поблагодарил тех, кто помогает мобилизованным Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил своих земляков с Днем народного единства. Поздравление опубликовано в telegram-канале правительства Курганской области.

Шумков отметил, что курганцы живут по принципу добрососедства и взаимоуважения, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. «Жить в мире и согласии друг с другом, не навязывая другим свои взгляды и устремления, — ключевая и естественная отличительная черта нашего народа», — отметил губернатор.

По словам Шумкова, сейчас, ввиду новых угроз и обстоятельств, у всех один приоритет. «Это сохранение нашего единства, с тем чтобы страна преодолела все возникающие трудности… и направила все свои силы и средства, помыслы и желания на созидательный труд», — подчеркнул глава Курганской области.

Также глава области поблагодарил всех, кто сегодня на передовой, и пожелал им как можно скорее вернуться к своим семьям. Он выразил благодарность и тем, кто помогает мобилизованным, принося продукты и вещи на пункты сбора помощи, перечисляя деньги.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил своих земляков с Днем народного единства. Поздравление опубликовано в telegram-канале правительства Курганской области. Шумков отметил, что курганцы живут по принципу добрососедства и взаимоуважения, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. «Жить в мире и согласии друг с другом, не навязывая другим свои взгляды и устремления, — ключевая и естественная отличительная черта нашего народа», — отметил губернатор. По словам Шумкова, сейчас, ввиду новых угроз и обстоятельств, у всех один приоритет. «Это сохранение нашего единства, с тем чтобы страна преодолела все возникающие трудности… и направила все свои силы и средства, помыслы и желания на созидательный труд», — подчеркнул глава Курганской области. Также глава области поблагодарил всех, кто сегодня на передовой, и пожелал им как можно скорее вернуться к своим семьям. Он выразил благодарность и тем, кто помогает мобилизованным, принося продукты и вещи на пункты сбора помощи, перечисляя деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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