Курганский губернатор поздравил земляков с Днем народного единства

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил своих земляков с Днем народного единства. Поздравление опубликовано в telegram-канале правительства Курганской области.
Шумков отметил, что курганцы живут по принципу добрососедства и взаимоуважения, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. «Жить в мире и согласии друг с другом, не навязывая другим свои взгляды и устремления, — ключевая и естественная отличительная черта нашего народа», — отметил губернатор.
По словам Шумкова, сейчас, ввиду новых угроз и обстоятельств, у всех один приоритет. «Это сохранение нашего единства, с тем чтобы страна преодолела все возникающие трудности… и направила все свои силы и средства, помыслы и желания на созидательный труд», — подчеркнул глава Курганской области.
Также глава области поблагодарил всех, кто сегодня на передовой, и пожелал им как можно скорее вернуться к своим семьям. Он выразил благодарность и тем, кто помогает мобилизованным, принося продукты и вещи на пункты сбора помощи, перечисляя деньги.
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