Звезда русского шансона выступил перед мобилизованными тюменцами. Фото

04 ноября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Андрей Куряев прилетел из Москвы, чтобы выступить перед мобилизованными тюменцами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певец Андрей Куряев прилетел из Москвы в Тюмень, чтобы выступить перед мобилизованными. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Куряев выступает на сцене с песнями собственного сочинения в жанре шансон. «Певец Андрей Куряев спел для мобилизованных в Тюмени. Артист прилетел из Москвы и выступил с часовым концертом в пункте размещения бойцов. Напомним, поддерживают боевой дух военнослужащих и тюменские творческие коллективы», — указано в сообщении Инфоцентра. Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее, в первую очередь, попали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что все задачи по призыву выполнены. Андрей Куряев выступил с концертом перед тюменскими военными

Певец Андрей Куряев прилетел из Москвы в Тюмень, чтобы выступить перед мобилизованными. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Куряев выступает на сцене с песнями собственного сочинения в жанре шансон. «Певец Андрей Куряев спел для мобилизованных в Тюмени. Артист прилетел из Москвы и выступил с часовым концертом в пункте размещения бойцов. Напомним, поддерживают боевой дух военнослужащих и тюменские творческие коллективы», — указано в сообщении Инфоцентра. Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее, в первую очередь, попали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что все задачи по призыву выполнены.