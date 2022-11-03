Певец Андрей Куряев прилетел из Москвы в Тюмень, чтобы выступить перед мобилизованными. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Куряев выступает на сцене с песнями собственного сочинения в жанре шансон.
«Певец Андрей Куряев спел для мобилизованных в Тюмени. Артист прилетел из Москвы и выступил с часовым концертом в пункте размещения бойцов. Напомним, поддерживают боевой дух военнослужащих и тюменские творческие коллективы», — указано в сообщении Инфоцентра.
Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.
Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее, в первую очередь, попали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что все задачи по призыву выполнены.
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