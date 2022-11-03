03 ноября 2022

Звезда русского шансона выступил перед мобилизованными тюменцами. Фото

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Андрей Куряев прилетел из Москвы, чтобы выступить перед мобилизованными тюменцами Фото:

Певец Андрей Куряев прилетел из Москвы в Тюмень, чтобы выступить перед мобилизованными. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Куряев выступает на сцене с песнями собственного сочинения в жанре шансон.

«Певец Андрей Куряев спел для мобилизованных в Тюмени. Артист прилетел из Москвы и выступил с часовым концертом в пункте размещения бойцов. Напомним, поддерживают боевой дух военнослужащих и тюменские творческие коллективы», — указано в сообщении Инфоцентра.

Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее, в первую очередь, попали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что все задачи по призыву выполнены.

Андрей Куряев выступил с концертом перед тюменскими военными

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Певец Андрей Куряев прилетел из Москвы в Тюмень, чтобы выступить перед мобилизованными. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Куряев выступает на сцене с песнями собственного сочинения в жанре шансон. «Певец Андрей Куряев спел для мобилизованных в Тюмени. Артист прилетел из Москвы и выступил с часовым концертом в пункте размещения бойцов. Напомним, поддерживают боевой дух военнослужащих и тюменские творческие коллективы», — указано в сообщении Инфоцентра. Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на полигоне ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее, в первую очередь, попали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что все задачи по призыву выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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