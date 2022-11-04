04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ЯНАО около тысячи жителей посетили «Ночь искусств»

© Служба новостей «URA.RU»
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Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург, искусство, галерея, Арт, картины
В Салехарде прошла акция «Ночь искусств» Фото:

В Салехарде (ЯНАО) около тысячи участников посетили различные локации во время акции «Ночь искусств». Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

«„Ночь искусств“ прошла с размахом в Салехарде: различные локации посетили около тысячи участников. В окружной столице прошли мастер-классы, встречи с интересными людьми. Гостям мероприятия были предложены настольные игры, квиз-игра „Good Quiz“, литературный квест, игровые программы, викторины и конкурсы, презентации книг и книжные выставки, работали фотозоны и студия аквагрима „В гостях у Пьеро“», — говорится в публикации.

Одним из самых ярких событий стала встреча с детской писательницей Екатериной Тимашпольской. Она известна читателям такими произведеними как «Митя Тимкин» и «Школа Кати Ершовой».

Ранее URA.RU рассказывало, что посетители ежегодной российской акции «Ночь искусств» в Ханты-Мансийске, смогут принять участие в экологическом перформансе. Участники смогут узнать, какие отходы можно сдать в переработку и что из этого может получиться.

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В Салехарде (ЯНАО) около тысячи участников посетили различные локации во время акции «Ночь искусств». Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Салехарда. «„Ночь искусств“ прошла с размахом в Салехарде: различные локации посетили около тысячи участников. В окружной столице прошли мастер-классы, встречи с интересными людьми. Гостям мероприятия были предложены настольные игры, квиз-игра „Good Quiz“, литературный квест, игровые программы, викторины и конкурсы, презентации книг и книжные выставки, работали фотозоны и студия аквагрима „В гостях у Пьеро“», — говорится в публикации. Одним из самых ярких событий стала встреча с детской писательницей Екатериной Тимашпольской. Она известна читателям такими произведеними как «Митя Тимкин» и «Школа Кати Ершовой». Ранее URA.RU рассказывало, что посетители ежегодной российской акции «Ночь искусств» в Ханты-Мансийске, смогут принять участие в экологическом перформансе. Участники смогут узнать, какие отходы можно сдать в переработку и что из этого может получиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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