Для югорчан приготовили ночной перформанс

Посетители ежегодной российской акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября в Ханты-Мансийске, смогут принять участие в экологическом перформансе и узнать, какие отходы можно сдать на переработку. Об этом URA.RU рассказали в «Югре-Экологии» — компания является региональным оператором по обращению с ТКО и создателем экодомов, куда жители могут приносить отсортированный мусор.
Гости площадки станут участниками программы «Искусство быть человеком». «Мы хотели бы рассказать нашим жителям об отходах, которые можно переработать и которые переработать нельзя, и чем они отчаются. Как экологически ответственно относиться к ним и что может получиться после переработки. Приглашаем всех посетить нашу площадку», — отметила пресс-секретарь «Югры-Экологии» Татьяна Самолданова.
Там же состоится перформанс «Волшебный клубок». «Он поможет посетителям вспомнить прикладное искусство переработки текстиля», — добавила Самолданова.
Посетить площадку «Югры-Экологии» можно с 18:00 до 00:00 в Музее геологии, нефти и газа, который находится в Ханты-Мансийске по адресу: ул. Чехова, 9. В компании напомнили, что жители столицы Югры могут сдавать отсортированные отходы в экодом, который открылся 27 сентября.
Подобные пункты начали работу также в Нижневартовске и Тюмени. Проект в скором времени будет запущен и в Свердловской области. В экодомах на постоянной основе проходят лекции и мастер-классы на тему экологии, посетителей учат сортировать отходы и бережно относиться к природе.
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