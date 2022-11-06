Из-за пьяного водителя в ДТП под Тюменью пострадали ребенок и беременная. Фото

07 ноября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось на 218 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень Фото: pixabay.com Пьяный водитель спровоцировал под Тюмень ДТП, в котором пострадали беременная женщина и ее годовалая дочь. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Происшествие случилось 7 ноября на 218 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. «Автомобиль Opel въехал в металлическое ограждение, затем его отбросило в стоящий на обочине Ford Focus. Ford задел своего водителя, который в это время стоял перед машиной, мужчина получил травму ноги. Легкие травмы получили двое пассажиров Ford, находившиеся в стоящей машине — 30-летняя беременная девушка и ее годовалая дочь», — рассказали в ведомстве подробности. По данным Госавтоинспекции, 60-летний водитель Opel был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель Opel был нетрезв Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяный водитель спровоцировал под Тюмень ДТП, в котором пострадали беременная женщина и ее годовалая дочь. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Происшествие случилось 7 ноября на 218 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. «Автомобиль Opel въехал в металлическое ограждение, затем его отбросило в стоящий на обочине Ford Focus. Ford задел своего водителя, который в это время стоял перед машиной, мужчина получил травму ноги. Легкие травмы получили двое пассажиров Ford, находившиеся в стоящей машине — 30-летняя беременная девушка и ее годовалая дочь», — рассказали в ведомстве подробности. По данным Госавтоинспекции, 60-летний водитель Opel был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.