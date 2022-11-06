Пьяный водитель спровоцировал под Тюмень ДТП, в котором пострадали беременная женщина и ее годовалая дочь. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Происшествие случилось 7 ноября на 218 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень.
«Автомобиль Opel въехал в металлическое ограждение, затем его отбросило в стоящий на обочине Ford Focus. Ford задел своего водителя, который в это время стоял перед машиной, мужчина получил травму ноги. Легкие травмы получили двое пассажиров Ford, находившиеся в стоящей машине — 30-летняя беременная девушка и ее годовалая дочь», — рассказали в ведомстве подробности.
По данным Госавтоинспекции, 60-летний водитель Opel был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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