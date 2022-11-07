Курганский призывник поделился, чему его научили в сборном пункте

08 ноября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Курганский призывник рассказал об условиях в сборном пункте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области, призванный на военную службу, поделился впечатлением от условий пребывания в сборном пункте и рассказал, чему за это время научился. Информацией об этом он поделился с корреспондентом URA.RU. «Условия в сбором пункте отличные. Я тут второй день. Водили по медкомиссиям, делали антиковидные тесты. Рассказывали, как службу в армии проходить. Научили также, как правильно заправлять кровать. Кормят здесь отлично, все нравится», — сказал призывник. Военнослужащий отметил, что хотел бы служить в силах спецназначения. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала ноября стартовала осенняя призывная кампания. В рамках нее из региона планируют набрать в армию более 1 000 новобранцев. Также сообщалось, что солдат набирают в сухопутные войска, ВДВ, ракетные войска и войска нацгвардии. Военком региона Айрат Зарипов отмечал, что служащих по призыву не будут отправлять в зону СВО и приграничные области. По словам начальника подготовки призыва граждан Алексея Белокура, все новобранцы проходят медкомиссии в два этапа.

Житель Курганской области, призванный на военную службу, поделился впечатлением от условий пребывания в сборном пункте и рассказал, чему за это время научился. Информацией об этом он поделился с корреспондентом URA.RU. «Условия в сбором пункте отличные. Я тут второй день. Водили по медкомиссиям, делали антиковидные тесты. Рассказывали, как службу в армии проходить. Научили также, как правильно заправлять кровать. Кормят здесь отлично, все нравится», — сказал призывник. Военнослужащий отметил, что хотел бы служить в силах спецназначения. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала ноября стартовала осенняя призывная кампания. В рамках нее из региона планируют набрать в армию более 1 000 новобранцев. Также сообщалось, что солдат набирают в сухопутные войска, ВДВ, ракетные войска и войска нацгвардии. Военком региона Айрат Зарипов отмечал, что служащих по призыву не будут отправлять в зону СВО и приграничные области. По словам начальника подготовки призыва граждан Алексея Белокура, все новобранцы проходят медкомиссии в два этапа.