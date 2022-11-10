10 ноября 2022

Директора тюменского зоопарка, где медведь напал на человека, привлекли к ответственности

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, бассейн, лето, зной, бурый медведь
Животное напало на дрессировщика Фото:

Директора тюменского зоопарка, где в сентябре этого года медведь напал на дрессировщика, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Тюменского района по итогам проверки привлекла директора зоопарка к административной ответственности за нарушение прав потребителей и требований закона в сфере охраны труда», — сообщают в ведомстве. Кроме того, двум другим сотрудникам зоопарка объявлены выговоры.

Инцидент произошел 21 сентября 2022 года. На территории базы отдыха «Сосновый бор» сбежавший из зоопарка медведь напал на человека, из-за чего зверя застрелили. Информация об этом появилась от очевидцев. Сотрудники зоопарка отрицали случившееся, но в ходе проверки инцидент подтвердился.

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Директора тюменского зоопарка, где в сентябре этого года медведь напал на дрессировщика, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Тюменского района по итогам проверки привлекла директора зоопарка к административной ответственности за нарушение прав потребителей и требований закона в сфере охраны труда», — сообщают в ведомстве. Кроме того, двум другим сотрудникам зоопарка объявлены выговоры. Инцидент произошел 21 сентября 2022 года. На территории базы отдыха «Сосновый бор» сбежавший из зоопарка медведь напал на человека, из-за чего зверя застрелили. Информация об этом появилась от очевидцев. Сотрудники зоопарка отрицали случившееся, но в ходе проверки инцидент подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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