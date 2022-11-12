Власти Каховского района ушли на правый берег, ВСУ выпустили 100 ракет по ДНР: главное к 12 ноября

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
ВСУ ударили по Донецку и Макеевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Каховского района Херсонской области переместились на правый берег Днепра. Украинская армия выпустила по населенным пунктам ДНР 100 ракет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 ноября.

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Власти Каховского района Херсонской области переместились на правый берег Днепра. Украинская армия выпустила по населенным пунктам ДНР 100 ракет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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