Власти Каховского района ушли на правый берег, ВСУ выпустили 100 ракет по ДНР: главное к 12 ноября

ВСУ ударили по Донецку и Макеевке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Каховского района Херсонской области переместились на правый берег Днепра. Украинская армия выпустила по населенным пунктам ДНР 100 ракет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 ноября.
- Власти Каховского района Херсонской области переместились с левого берега Днепра из-за того, что администрация является объектом для удара ВСУ. Временной административной столицей Херсонской области будет Геническ;
- Украинская армия атаковала Донецкую народную республику 100 снарядами из РСЗО «Град». Удары были нанесены по Донецку и Макеевке, рассказали в Совместном центре контроля и координации (СЦКК);
- Украинская армия перебрасывает в Запорожье силы, освободившиеся с Херсонского направления. По словам члена главного совета администрации Херсонской области Владимира Рогова, Украина может переместить около 40 тысяч военных на другие направления;
- Военкоры заметили массовое передвижение бронетехники НАТО на херсонском направлении. На запорожском направлении сражаются наемники из более чем 40 государств;
- В ходе спецоперации на Украине Россия использовала еще не весь арсенал, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия в одиночку сражается с НАТО.
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